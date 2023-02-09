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Tırımız yağmalanmadı: Fenerbahçe'den flaş açıklama

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, sosyal medyada yayılan deprem bölgesine giden tırlarının yağmalandığına dair haberlere açıklık getirdi.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 00:28
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Fenerbahçe'den flaş tır açıklaması

Tırımız yağmalanmadı: Fenerbahçe'den flaş açıklama
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Kızılhan yaptığı açıklamada, "Çıkan haberlerin doğruyu yansıtmadığını söylemek istiyorum. Tır şöförüyle ve orada kontak kurduğumuz kişilerle konuştuk. Zaten dağıtımın yapıldığına dair de video paylaştık. Sosyal medyada böyle zamanlarda bile asılsız haberler yayılabiliyor" diye konuştu.
DEVAM EDİYORUZ
Kızılhan ayrıca vatandaşların yardımlarını toplamaya da devam ettiklerini belirterek, "AFAD'ın listesine uygun şekilde tüm vatandaşlarımızdan desteklerini yarın da devam etmesini rica ediyoruz. Tüm tur organizasyonlarını yaptık. Tırları da bilabedel bu destek için kullandıran şahıs ve kurumlara teşekkürlerimizi sunuyorum" açıklamasını yaptı.

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