Fenerbahçe'den Galatasaray açıklaması! Adana Demirspor sahadan çekilmişti

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Fenerbahçe'den Galatasaray açıklaması! Adana Demirspor sahadan çekilmişti

Fenerbahçe, Galatasaray - Adana Demirspor maçında yaşanan olaylarla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe, Galatasaray - Adana Demirspor maçında yaşanan penaltı pozisyonu ve Adana Demirspor'un sahadan çekilmesi sonrası sosyal medya hesabından Galatasaray ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklama:

"Usulsüz kontratlarınız, karaborsa bilet ve illegal bahis reklamlarınızla Devletimizi ve Türkiye Futbol Federasyonu’nu, Güdümlü medya mensuplarınız ve samimiyetsiz açıklamalarınızla kamuoyunu, Yıllardır aldatmaya yönelik hareketler yapan futbolcularınızla, hakemleri ve futbolseverleri yanıltmaya devam edin! Sayenizde ne güven ne adalet kaldı! Ama en masum ve mağdur her zaman sizsiniz! Tebrik ederiz, Türk futbolunu ne hale getirdiniz!"

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