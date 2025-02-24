Fenerbahçe’den Galatasaray derbisi öncesi uyarı geldi

Fenerbahçe, Galatasaray derbisine gidecek taraftarları için bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertliler, RAMS Park'a ulaşımın kulübün organize edeceği otobüslerle sağlanacağını ve deplasman tribününe münferit giriş yapılamayacağını açıkladı.



Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:



"Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu 25. haftasında bu akşam oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe maçı için deplasman tribününden bilet sahibi olan taraftarlarımızın Rams Park'a ulaşımı, güvenlik tedbirleri kapsamında toplu olarak kulübümüz tarafından organize edilen otobüslerle sağlanacaktır.



Bu bağlamda bilet sahibi taraftarlarımızın maç günü saat 14.30'da toplanma noktası olarak belirlenen Recep Peker Caddesi, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Protokol Tribünü önünde olmaları gerekmektedir.



Taraftarlarımızı götürecek otobüsler saat 16.00'da hareket edecektir. Deplasman tribününe münferit giriş yapılamayacak olup, taraftarlarımızın konuya hassasiyet göstermeleri önemle rica olunur.



Stadyuma gidiş – geliş esnasında taraftarlarımızın sebebiyet verebileceği herhangi bir olumsuz durumda 6222 sayılı kanun kapsamında emniyet güçleri tarafından işlem yapılabileceğini hatırlatmak isteriz.



Passolig kartının kişiye henüz ulaşmaması ya da Passo mobil uygulamasına erişim sorunu vb. sebeplerden dolayı müsabakaya tek geçişlik passcard ile giriş yapacak taraftarlarımız, tek geçişlik kartlarını sadece stadyumumuzda bulunan Passolig gişelerinden temin edebileceklerdir. Bu kartları sadece bilet sahibi taraftarın kendisi, Passolig kart başvurusu sırasında kullandığı kimlik ya da pasaportun ibrazı ile gişelerden alabilecektir. 24.02.2025 Pazartesi günü Maraton Tribünü Passolig gişesi kapalı olacak olup, Recep Peker Caddesi ve Şefik Bey Sokak'ta bulunan Passolig gişeleri hizmet verecektir."