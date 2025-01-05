Fenerbahçe'den Galatasaray maçı sonrası arka arkaya paylaşım!

Galatasaray, Süper Lig’in 18. haftasında karşı karşıya geldiği Göztepe’yi 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe Kulübü yöneticileri Ahmet Ketenci ve Hulusi Belgü, sosyal medya hesaplarından Galatasaray maçı sonrası flaş açıklamalarda bulundular.

Ahmet Ketenci bir tiyatro fotoğrafı ile paylaşım yaparak 'yeter' diye seslendi. Ketenci yaptığı paylaşımda "İyi güzel ama her şey yerinde güzeldir. Yeter artık." dedi.

Hulusi Belgü ise, "Söyleyecek çok laf var ancak söylesem olmaz, söylemesem hiç olmaz. Türkiye'de futbolu bu hale getirenlerin, ilmik ilmik işleyip ülkede sporu, futbolu bitirenlerin, bu duruma müsade edenlerin ve seyirci kalanların Allah belasını versin. Bu kadar emek hırsızlığı, bu kadar şaibe hiçbir yerde görülmedi. İnsanların gözünün içine baka baka çocukların sevdası ülke futbolunu, milyonlarca futbol sevdalısı taraftarın tutkusunu katlediyorsunuz. Bunun acısı hepinizden çıkar, yazıklar olsun!" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Öte yandan Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesabından da bir paylaşım yapıldı. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

GENEL SEKRETERİMİZ VE YÖNETİM KURULU ÜYEMİZ BURAK KIZILHAN’DAN AÇIKLAMA



Her hafta yaşanan, izlemekten utandığımız hakem hataları ligin kaderini etkilemeye devam ediyor.



Milyonların gözü önünde gerçekleşen pozisyonlara rağmen hakemlerin tereddütsüz şekilde verdiği yanlı… pic.twitter.com/KRNQwAyRXZ — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 4, 2025

GENEL SEKRETERİMİZ VE YÖNETİM KURULU ÜYEMİZ BURAK KIZILHAN’DAN AÇIKLAMA

Her hafta yaşanan, izlemekten utandığımız hakem hataları ligin kaderini etkilemeye devam ediyor.

Milyonların gözü önünde gerçekleşen pozisyonlara rağmen hakemlerin tereddütsüz şekilde verdiği yanlı kararlar, Türk futbolunda adil rekabeti isteyenlere ve kulübümüze karşı açık bir meydan okuma haline gelmiştir. Hakemler, bir takım lehine hata yaptıklarında görev almaya devam edeceklerini; karar doğru bile olsa, bu karar bir takımın aleyhine olduğunda ise haftalarca maç yönetememe cezası alacaklarını çok iyi bilmektedirler. Bu çarpık düzen, Galatasaray’a her yolu açmakta, cesaret vermektedir. İlgili takımın oyuncuları, hakemlere hakaret, rakip oyunculara sert müdahaleler ve son örneği bu akşam olduğu gibi tüm ihlallerinin cezasız kalacağını bilmenin rahatlığıyla hareket etmektedirler.

Yaşanan tüm bu kayırma ve kuralsızlıklar laf oyunları ve gündemi saptırmaya yönelik taktiklerle, arsızca sıradanlaştırılmaya çalışılmaktadır. Bu hakemlerle oynanan ligin güvenilirliği ve adaleti yoktur! Adaletin tesisi ve sahada alın teri ile kazanılan emeklerin hakkının verilmesi için yabancı hakem uygulaması derhal hayata geçirilmelidir. Bu konuda tavrımız, beklentimiz ve talebimiz net ve açıktır; Türk futbolunun sportif gerçeklikten uzak adaletten yoksun bir gün daha geçirmesine tahammülümüz yoktur!