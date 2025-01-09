Fenerbahçe'den Galatasaray maçı sonrası manidar paylaşım

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray ile Başakşehir arasındaki kupa maçının sonrasında dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"SORARLARSA EN MAĞDUR BİZİZ DERSİNİZ"

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan paylaşımda; "Lig, kupa gözetmeksizin kayrılan takımın, maç seçmeyen hakem kadrosundan bir Ali Şansalan resitali…Sorarlarsa “en mağdur biziz” dersiniz!" ifadelerine yer verildi.