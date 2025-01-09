Fenerbahçe'den Galatasaray maçı sonrası manidar paylaşım

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray ile Başakşehir arasındaki kupa maçının sonrasında dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
"SORARLARSA EN MAĞDUR BİZİZ DERSİNİZ"
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan paylaşımda; "Lig, kupa gözetmeksizin kayrılan takımın, maç seçmeyen hakem kadrosundan bir Ali Şansalan resitali…Sorarlarsa “en mağdur biziz” dersiniz!" ifadelerine yer verildi.
Lig, kupa gözetmeksizin kayrılan takımın, maç seçmeyen hakem kadrosundan bir Ali Şansalan resitali…— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 8, 2025
Sorarlarsa “en mağdur biziz” dersiniz! pic.twitter.com/uBQUNlKn1b