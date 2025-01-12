Fenerbahçe'den Galatasaray ve Türk hakemlerine ağır sözler

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Fenerbahçe'den Galatasaray ve Türk hakemlerine ağır sözler

Galatasaray, deplasmanda Başakşehir’i 2-1 mağlup etti. Galatasaray’ın galibiyetinin ardından Fenerbahçe, Galatasaray’ı ve Türk hakemleri hedef alan ağır eleştirilerde bulundu.

Süper Lig’in 19. hafta maçında Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Galatasaray deplasmanda Başakşehir’i Barış Alper Yılmaz’ın golleriyle 2-1 mağlup etti.

Maçın ardından yine hakemin verdiği kararlar tartışma konusu oldu. Fenerbahçe resmi X hesabı, yaptığı paylaşımda, Galatasaray’ı ve Türk hakemleri hedef alan ağır eleştirilerde bulundu.

Fenerbahçe sosyal medya hesabı, yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

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