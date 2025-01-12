Fenerbahçe'den Galatasaray ve Türk hakemlerine ağır sözler

Süper Lig’in 19. hafta maçında Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Galatasaray deplasmanda Başakşehir’i Barış Alper Yılmaz’ın golleriyle 2-1 mağlup etti.
Maçın ardından yine hakemin verdiği kararlar tartışma konusu oldu. Fenerbahçe resmi X hesabı, yaptığı paylaşımda, Galatasaray’ı ve Türk hakemleri hedef alan ağır eleştirilerde bulundu.
Fenerbahçe sosyal medya hesabı, yaptığı paylaşımda şunları söyledi,
GALATASARAY TAKIMINA HEDİYE EDİLEN BİR MAÇ DAHA— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 12, 2025
Sınırsız toleransla, uğruna tüm kurallar yok sayılanlara hediye edilen bir maç daha oynandı!
Arsızlar korunmaya, kollanmaya, kayrılmaya devam ediyor;
Yavuz hırsız ev sahibini bastırmak için VAR’ını yoğunu ortaya koyuyor!… pic.twitter.com/khCd0scbnU