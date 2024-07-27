Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer daha

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer daha

Galatasaray Çağdaş Faktöring Fenerbahçe'den Selin Rachel Gül'ü transfer etti.

Yeni sezon öncesi bir bir transfer bombalarını patlatan Galatasaray Çağdaş Faktoring’den flaş bir transfer daha geldi.

FENERBAHÇE'DEN GELDİ

Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Alagöz Holding ile şampiyonluk yaşayan Selin Rachel Gül’ü kadrosuna kattığını duyurdu.

Galatasaray’dan transfere dair yapılan açıklamada, "Galatasaray Çağdaş Faktoring, 2024/25 sezonu kadro yapılanmasına genç oyuncu Selin Rachel Gül’ü kadrosuna katarak sürdürdü. Selin Rachel Gül’e hoş geldin diyor, şampiyonluklarla dolu bir Galatasaray kariyeri diliyoruz” denildi.

ZANDALASİNİ'Yİ DE TRANSFER ETMİŞLERDİ

Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz günlerde de bir dönem Fenerbahçe forması giyen Cecillia Zandalasini'yi transfer etmişti.

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