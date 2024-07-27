Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer daha

Yeni sezon öncesi bir bir transfer bombalarını patlatan Galatasaray Çağdaş Faktoring’den flaş bir transfer daha geldi.

FENERBAHÇE'DEN GELDİ

Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Alagöz Holding ile şampiyonluk yaşayan Selin Rachel Gül’ü kadrosuna kattığını duyurdu.

Galatasaray’dan transfere dair yapılan açıklamada, "Galatasaray Çağdaş Faktoring, 2024/25 sezonu kadro yapılanmasına genç oyuncu Selin Rachel Gül’ü kadrosuna katarak sürdürdü. Selin Rachel Gül’e hoş geldin diyor, şampiyonluklarla dolu bir Galatasaray kariyeri diliyoruz” denildi.

ZANDALASİNİ'Yİ DE TRANSFER ETMİŞLERDİ

Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz günlerde de bir dönem Fenerbahçe forması giyen Cecillia Zandalasini'yi transfer etmişti.