Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş cevap

Fenerbahçe, 1959 öncesi şampiyonlukları hakkında Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) komisyon oluşturması kararına tepki gösteren Galatasaray'a cevap verdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Son günlerde, aynı kulübün belli isimlerince gündeme getirilen Fenerbahçemizin 1959 öncesi Türkiye şampiyonlukları ile ilgili daha önce TFF'ye başvuru yaptığı ve bu başvurunun Tahkim Kurulu tarafından reddedildiği gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

Fenerbahçe'nin geçmişte böyle bir başvuru yapmadığının vurgulandığı açıklama, şu ifadelerle son buldu:

"Kulübümüzün iddia edildiği gibi geçmişte bu konu hakkında Türkiye Futbol Federasyonuna ne başvurusu olmuştur ne de 'OLMAYAN' bu başvuru Tahkim Kurulu tarafından reddedilmiştir. Şanlı tarihimizin yazılmasında pay sahibi olan, alın teri döken tüm efsanelerimizin emeklerine sahip çıkmak için attığımız hak arayışımız sonuna kadar devam edecektir." (AA)

DURSUN ÖZBEK NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, konuyla ilgili olarak "40 sene önce alınmış bir kararı bugün yeniden gündeme getiriyoruz. Daha önceki federasyonlar hiç incelemedi mi hangi şampiyonlukların geçerli olduğunu?" ifadelerini kullanmıştı.