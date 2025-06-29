Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş transfer: Geri döndüm, beni özlediniz mi?

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş transfer: Geri döndüm, beni özlediniz mi?

Fenerbahçe ile bu sezon EuroLeague kazanan Errick McCollum, eski takımı Galatasaray'a döndüğünü sosyal medyadan yaptığı paylaşıma duyurdu.

Devre arasında Karşıyaka'dan Fenerbahçe Beko'ya transfer olan ve sarı lacivertlilerle EuroLeague, Türkiye Süper Ligi ve Türkiye Kupası kazanarak 3'te 3 yapan Errick McCollum, eski kulübü Galatasaray'a döndü.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan 37 yaşındaki Amerikalı şutör gard şunları söyledi:

"Geri döndüm! Sanki hiç gitmemişim gibi! Beni özlediniz mi!? Galatasaray ile sözleşme imzaladığımı duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Profesyonel kariyerimde ilk kupamı kazandığım kulüp (2016), 10 yıl önce beni ilk kez Türkiye’ye getiren kulüp, ailemin ve benim bu güzel ülkeye aşık olduğumuz yer… İsminin, oyunumun ve imajımın Avrupa’da büyüdüğü organizasyon. Hâlâ kulaklarımda “MVP” tezahüratlarınızı duyabiliyorum… Her şeyin tam bir döngüyle yeniden buluşması inanılmaz. Cim Bom Bom!"

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