Fenerbahçe’den Galatasaray’a hakem yanıtı: Hemen yapmaya hazırız

Galatasaray Sportif A.Ş. İkinci Başkanı İbrahim Hatipoğlu katıldığı bir yayında Fenerbahçe’nin hakem hataları ile ilgili tepkisine yanıt verdi. Hatipoğlu, son 2 sezondur Galatasaray ile hakemler arasında yaşananların tartışma konusu olduğuna dikkat çekerek, “Tüm tartışmalı pozisyonlar değerlendirilsin. Hangi takım ne kadar hakem sayesinde puan kazanmış ortaya çıksın. Bunlar algı yaparak, televizyon televizyon dolaşarak hakemlerle ilgili, var olduğunu söyleyemediği yapılardan bahsedip sonra vura vura yıkmakla çözülecek bir problem değil” ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE’DEN YANIT GELDİ

Fenerbahçe’den Hatipoğlu’nun sözlerine yanıt geldi. Yapılan açıklamada bu sezonun 8 haftasındaki hakem hatalarının değerlendirilmesi için hazır olduklarını söyledi.

Fenerbahçe’nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Sn. Hatipoğlu'nun "Son 2 yıl ve bu ilk 8 hafta dahil, tüm tartışmalı pozisyonlar, kulüplerin kabul edecekleri otoriteler tarafından değerlendirilsin. Hangi takım hakem hatalarından ne kadar puan kazanmış, ne kadar puan kaybetmiş, çıksın. O zaman gerçekler ortaya çıkar." teklifini kabul ediyoruz.



Öncelikle ve ivedilikle bu sezondan başlayarak ilk 8 haftanın değerlendirmesini yapmaya hazırız.



İstedikleri isimleri belirleyerek bu teklifi hayata geçirmek için en kısa sürede kendileriyle diyalog ve görüşme dahil her adımı atmaya hazır olduğumuzu tüm kamuoyuna vurguluyoruz.



Böylelikle; şampiyonluk yarışında Türk futbol tarihinin unutamayacağı skandal hakem hatalarının ve kritik dönemeçlerde yaşananların açıklığa kavuşacağına inanıyoruz."