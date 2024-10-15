Fenerbahçe'den Galatasaray'a hodri meydan! Kabul ediyoruz

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'den Galatasaray'a hodri meydan! Kabul ediyoruz

Fenerbahçe, Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi İbrahim Hatipoğlu'nun sözlerine cevap verdi.

Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi İbrahim Hatipoğlu'nun, son iki yıl ve bu sezonun ilk sekiz haftasındaki tüm tartışmalı pozisyonların, kulüplerin kabul edeceği otoriteler tarafından değerlendirilmesi teklifine, Fenerbahçe'den olumlu yanıt geldi.

Fenerbahçe, Hatipoğlu'nun "Hakem hatalarından hangi takımın ne kadar puan kazandığı veya kaybettiğinin" ortaya çıkarılması önerisini kabul ettiğini açıkladı.

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Fenerbahçe resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Açıklama NTV kanalında gündeme yönelik açıklamalarda bulunan Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Sn. İbrahim Hatipoğlu’nun önerisine yönelik açıklamamızdır. Sn. Hatipoğlu’nun “Son 2 yıl ve bu ilk 8 hafta dahil, tüm tartışmalı pozisyonlar, kulüplerin kabul edecekleri otoriteler tarafından değerlendirilsin. Hangi takım hakem hatalarından ne kadar puan kazanmış, ne kadar puan kaybetmiş, çıksın. O zaman gerçekler ortaya çıkar.” teklifini kabul ediyoruz. Öncelikle ve ivedilikle bu sezondan başlayarak ilk 8 haftanın değerlendirmesini yapmaya hazırız. İstedikleri isimleri belirleyerek bu teklifi hayata geçirmek için en kısa sürede kendileriyle diyalog ve görüşme dahil her adımı atmaya hazır olduğumuzu tüm kamuoyuna vurguluyoruz. Böylelikle; şampiyonluk yarışında Türk futbol tarihinin unutamayacağı skandal hakem hatalarının ve kritik dönemeçlerde yaşananların açıklığa kavuşacağına inanıyoruz."

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