Fenerbahçe'den Galatasaray'a "Korkmayın! Utanmanızı beklemiyoruz"

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a "Korkmayın! Utanmanızı beklemiyoruz"

Galatasaray'ın Gaziantep FK deplasmanında üç puan almasının ardından Fenerbahçe bir paylaşımda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray Gaziantep FK'ya konuk oldu. Maçın 5. dakikasında yeni transfer Ahmed Kutucu'dan gelen golle sarı kırmızılılar deplasmanda 3 puanı aldı. Bu skor sonrası Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını yeniden 6'ya çıkardı.

Maçın ardından ezeli rakip Fenerbahçe Galatasaray'ı ekleyerek " "Korkmayın! Utanmanızı beklemiyoruz" tweetini attı. Galatasaray Çaykur Rizespor maçının ardından Fenerbahçe'yi eleştiren bir tweet atmıştı.

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