Fenerbahçe'den Galatasaray'a "Korkmayın! Utanmanızı beklemiyoruz"

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray Gaziantep FK'ya konuk oldu. Maçın 5. dakikasında yeni transfer Ahmed Kutucu'dan gelen golle sarı kırmızılılar deplasmanda 3 puanı aldı. Bu skor sonrası Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını yeniden 6'ya çıkardı.

Maçın ardından ezeli rakip Fenerbahçe Galatasaray'ı ekleyerek " "Korkmayın! Utanmanızı beklemiyoruz" tweetini attı. Galatasaray Çaykur Rizespor maçının ardından Fenerbahçe'yi eleştiren bir tweet atmıştı.