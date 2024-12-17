Fenerbahçe'den Galatasaray'a sert açıklama: Adalet talebiniz yok, ayrıcalık talebiniz var!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'den Galatasaray'a sert açıklama: Adalet talebiniz yok, ayrıcalık talebiniz var!

Fenerbahçe, Galatasaray'ı hedef alan sert bir açıklama paylaştı. Galatasaray'ın yaptığı "TFF ile düşmanız" açıklamasına atıfta bulunan sarı-lacivertliler, son oynanan Trabzonspor karşılaşmasından hakem kararlarına yer vererek, "Adalet talebiniz yok, ayrıcalık talebiniz var!" ifadesini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor karşılaşmasının ardından yaşananlara parmak basarak Galatasaray'ı hedef alan flaş açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2024-25 SEZONU MANŞETİ: "TFF İLE DÜŞMANIZ (?!)"

16. Hafta Galatasaray-Trabzonspor Maç Özeti:

-Faul Uydurulmasa: 2. golün yok!

-88. dakikada aleyhine penaltı çalacak cesaret yok!

-Ofsayt yok sayılmasa 4. golün yok!

-Üç (3) sarı kartın verilmemiş!

-Bir (1) kırmızı kartın verilmemiş!

-Adaletsizlikten şikayet (!) edip çığırtkanlık yapan riyakar yöneticin var!

-Yabancı hakem sorusuna cevabın yok!

Türk spor tarihinin en büyük yalanı;

"Dursun Özbek: Benim kavgam, Türk futboluna herkes için adaleti getirmek içindir." sözüyle

Adalet talebiniz yok, ayrıcalık talebiniz var!

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