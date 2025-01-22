Fenerbahçe’den Galatasaray’a tarihi çalım! İlk fotoğraf geldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe’den Galatasaray’a tarihi çalım! İlk fotoğraf geldi

Fenerbahçe transferde Galatasaray’a tarihi çalım attı. Galatasaray’ın görüştüğü Skriniar’ı ikna eden sarı lacivertliler ilk fotoğrafı paylaştı

Fenerbahçe, ara transferde tarihi çalım attı. Sarı lacivertliler, Galatasaray bir süredir görüştüğü Milan Skriniar’ı İstanbul’a getiriyor. Sarı lacivertliler, Slovak savunmacının uçakta çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

PSG, forması giyen Skriniar ile Galatasaray bir süredir görüşüyordu. Gelen son haberlerde Slovak oyuncunun kiralık olarak transfer edilmesi, Fransa’daki mevcut kurallar nedeniyle çıkmaza girdi.

Normal şartlarda Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Skriniar'ın transferi PSG'nin kiralık kontenjanının dolu olması nedeniyle gerçekleşmedi. Fenerbahçe'nin direkt futbolcunun bonservisini alma teklifi karşılık buldu ve transfer hemen gerçekleşti.

Gelen son bilgilere göre bir anda devreye giren Fenerbahçe, kısa sürede transferi bitirdi. Teknik Direktör Mourinho’nun tecrübeli oyuncu ile telefonla konuşarak ikna ettiği öğrenildi.

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