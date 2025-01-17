Fenerbahçe’den Galatasaray’a transfer çalımı. İtalyan basını duyurdu

Ara transfer döneminde stoper takviyesi yapmayı hedefleyen Fenerbahçe ve Galatasaray'ın listesindeki isimlerden biri de Milan Skriniar.

Galatasaray'ın bir süredir görüşme halinde olduğu Slovak stoperle ilgili İtalyan basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Sport Italia'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, Skriniar transferi için önemli bir hamle yaptı.

Haberde Fenerbahçe'nin Skriniar'ın maaşının tamamını ödemeye hazır olduğu belirtildi.

Piyasa değeri 15 milyon euro olan 29 yaşındaki stoper, bu sezon PSG formasıyla 5 maça çıktı.

Skriniar bu karşılaşmalarda 381 dakika görev alırken gol ya da asist katkısı veremedi.