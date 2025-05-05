Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Yeni sezon için rekabet şimdiden başladı

Süper Lig'de bu sezonda da şampiyonluğu büyük bir mucize olmadığı takdirde Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de yönetim, önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarını start verdi. Önemli isimleri kadrosuna katmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, gündemine Cimbom'un hedefindeki ismi aldı.

FENERBAHÇE'DEN GALATASARAY'A LEROY SANE ÇALIMI

Dış basında yer alan habere göre; Leroy Sane, menajerini değişti. Bundan sonra Pini Zahavi ile çalışacak olan Alman oyuncu için Bayern Münih geri adım attı. Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın da transfer etmek istediği dünyaca ünlü kanat oyuncusu için devreye girdiği belirtildi.