Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Yeni sezon için rekabet şimdiden başladı

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Yeni sezon için rekabet şimdiden başladı

Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray, yeni sezon için transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken çok sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler, bir süredir ezeli rakiplerinin gündeminde olan yıldız oyuncu için devreye girdi.

Süper Lig'de bu sezonda da şampiyonluğu büyük bir mucize olmadığı takdirde Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de yönetim, önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarını start verdi. Önemli isimleri kadrosuna katmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, gündemine Cimbom'un hedefindeki ismi aldı.

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FENERBAHÇE'DEN GALATASARAY'A LEROY SANE ÇALIMI

Dış basında yer alan habere göre; Leroy Sane, menajerini değişti. Bundan sonra Pini Zahavi ile çalışacak olan Alman oyuncu için Bayern Münih geri adım attı. Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın da transfer etmek istediği dünyaca ünlü kanat oyuncusu için devreye girdiği belirtildi.

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