Fenerbahçe'den Galatasaray'ın 2. Başkanı'na sert sözler: Bu şahsı ve temsil ettiği zihniyeti lanetliyoruz

Düzenleme: Kaynak: DHA
Fenerbahçe'den Galatasaray'ın 2. Başkanı'na sert sözler: Bu şahsı ve temsil ettiği zihniyeti lanetliyoruz

Fenerbahçe, Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanan maçın ardından Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk'ün açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Fenerbahçe Kulübü, Sivasspor - Galatasaray maçı hakemi Turgut Doman ve Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün açıklamaları ile alakalı resmi sitesinden açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Dün oynanan Sivasspor-Galatasaray maçında sakatlanan milli futbolcumuz Barış Alper Yılmaz’a geçmiş olsun diyoruz.

Tartışmasız kırmızı kart gerektiren bu pozisyonu görmezden gelen hakemin yarattığı kaosun, hem Türk futbolunun hem de ülkemizin bekası açısından derinlemesine sorgulanması gerektiğini düşünüyoruz.

Maç sonunda, Metin Öztürk isimli kendini bilmez şahsın, Barış Alper Yılmaz’ı sakatlayan Sivassporlu oyuncunun Fenerbahçe ile ilişkisi olduğunu ima ederek bu olaya Fenerbahçe’yi karıştırmaya çalışmasını özellikle kamuoyunun dikkatine getiriyor;

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Metin Öztürk

Kulübümüzü hedef gösteren bu zatı şiddetle kınıyoruz.

Şeytanın aklına gelmeyecek şekilde Fenerbahçe’yi hedef göstererek Kulübümüze dil uzatan bu şahsı ve temsil ettiği zihniyeti lanetliyoruz."

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