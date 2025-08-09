Fenerbahçe'den Gaziantep FK-Galatasaray maçının ardından sert açıklama!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'den Gaziantep FK-Galatasaray maçının ardından sert açıklama!

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında son şampiyon Galatasaray, Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti. Bu mücadeledenin ardından hakem yönetimi için Fenerbahçe Kulübü'nden flaş bir açıklama geldi.

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon Gaziantep FK - Galatasaray maçıyla başladı. Sarı-kırmızılılar, mücadeleyi 3-0 kazandı.

Maçın ardından Fenerbahçe cephesinden hakem ve VAR'a tepki gösterildi. Fenerbahçe Başkan Vekili Sertaç Komsuoğlu, resmi siteden açıklama yayımladı.

Wilfried Zaha'dan skandal Galatasaray paylaşımı! Bir anda öfke kustuWilfried Zaha'dan skandal Galatasaray paylaşımı! Bir anda öfke kustu

k.jpeg

Fenerbahçe'ye büyük Youssef En-Nesyri piyangosu! Duyanlar kulaklarına inanamadı: Süper Lig tarihine geçecek rakamFenerbahçe'ye büyük Youssef En-Nesyri piyangosu! Duyanlar kulaklarına inanamadı: Süper Lig tarihine geçecek rakam

Sarı-lacivertliler, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Kamuoyuna Açıklama

Ligin ilk haftasında, daha başlama vuruşunun üzerinden dakikalar yeni geçmişken, yıllardır tüm futbolseverlerin hafızalarına kazınmış hakem kararlarının benzerleri yine aynı takım lehine bu akşam da sahnelenmiştir.

Sezonun ilk gününden itibaren aynı senaryonun yeniden devreye sokulduğunu, tiyatronun perdelerinin yeniden aralandığını tüm Türkiye olarak hep birlikte görüyoruz.

TFF Başkan ve Yönetim Kurulu ilk haftadan bu rezalete imza atan MHK’den bunun hesabını en kısa sürede sormalıdır.

Zira hem VAR ataması hem de Ali Şansalan’ın bu maça atanması zihniyeti apaçık bir şekilde ortaya koymaktadır.

MHK Başkanı’nın dünü, bugünü, geçmişten geleceğe tüm ilişkileri her yönüyle araştırılmalıdır!

Türk futbolundaki bu kirli yapı, er ya da geç herkesin gözü önünde hesap verecektir.

A. Sertaç Komsuoğlu

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Vekili"

Resmen duyurdular! Sergen Yalçın geri dönüyor: Büyük sürprizResmen duyurdular! Sergen Yalçın geri dönüyor: Büyük sürpriz

Menajerler önerdi! Dünya devinin yıldızı adım adım Fenerbahçe'yeMenajerler önerdi! Dünya devinin yıldızı adım adım Fenerbahçe'ye

Marco Asensio fitili tekrar ateşledi! Flaş Fenerbahçe hamlesi: Taraftarlar havalara uçtuMarco Asensio fitili tekrar ateşledi! Flaş Fenerbahçe hamlesi: Taraftarlar havalara uçtu

Son Haberler
Bavulundan binlerce uyuşturucu hap çıktı: Savunması yok artık dedirtti
Bavulundan binlerce uyuşturucu hap çıktı: Savunması yok artık dedirtti
Ünlü iş insanı Cem Kurt hayatını kaybetti
Ünlü iş insanı Cem Kurt hayatını kaybetti
Polis bölgeyi ablukaya aldı! Araçlar didik didik arandı
Polis bölgeyi ablukaya aldı! Araçlar didik didik arandı
Süper Lig devinden Sadio Mane bombası! 2 yıllık imzayı duyurdular
Süper Lig devinden Sadio Mane bombası! 2 yıllık imzayı duyurdular
Başkentte yürekleri ısıtan görüntü
Başkentte yürekleri ısıtan görüntü