Fenerbahçe'den gece operasyonu! Yeni transfer İstanbul'da

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmeye devam eden Fenerbahçe yeni transferi Nelson Semedo'yu İstanbul'a getirdi.

Bonservisi elinde olan Portekizli sağ bek sağlık kontrolünden geçerek kendisini sarı lacivertli kulübe bağlayacak sözleşmeyi imzalayacak.

???????? Nelson Semedo, Fenerbahçe için İstanbul'da! pic.twitter.com/95HnP5PsGr — TRT Spor (@trtspor) July 30, 2025

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbolcu Nelson Semedo, kulübümüzle transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrollerini tamamlamak üzere İstanbul’a gelmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Kariyerinde Benfica ve Barcelona gibi önemli takımların da formalarını giyen 31 yaşındaki Semedo, gecen sezon Wolverhampton formasıyla çıktığı 38 maçta 5 asist yaptı.

Galatasaraylı futbolcudan Fenerbahçe'nin yeni transferine mesaj var

Fenerbahçe'den son provada bir gol, iki transfer

Fenerbahçe sağ bekini buldu! İstanbul'a geliyor