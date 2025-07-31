Fenerbahçe'den gece operasyonu! Yeni transfer İstanbul'da

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'den gece operasyonu! Yeni transfer İstanbul'da

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Portekizli sağ bek Nelson Semedo, İstanbul'a geldi.

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmeye devam eden Fenerbahçe yeni transferi Nelson Semedo'yu İstanbul'a getirdi.

Bonservisi elinde olan Portekizli sağ bek sağlık kontrolünden geçerek kendisini sarı lacivertli kulübe bağlayacak sözleşmeyi imzalayacak.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbolcu Nelson Semedo, kulübümüzle transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrollerini tamamlamak üzere İstanbul’a gelmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Kariyerinde Benfica ve Barcelona gibi önemli takımların da formalarını giyen 31 yaşındaki Semedo, gecen sezon Wolverhampton formasıyla çıktığı 38 maçta 5 asist yaptı.

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