Fenerbahçe'den gece yarısı transferi! Mourinho tepki göstermişti

Portekiz kampında dün akşam Benfica ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. Maçtan sonra yönetimi eleştiren teknik direktör Jose Mourinho, "Herkes eksik olan şeyi, yapılması gerekeni görüyordur diye düşünüyorum. Feyenoord maçına yedi günlük çalışma süremiz kalacak. Dolayısıyla neyin eksik olduğu ortada" ifadeleri kullanmıştı.

Mourinho'nun açıklamaları geciken transferler için yönetime mesaj olarak yorumlanırken sarı lacivertlilerden gece yarısı operasyonu geldi.

???????????? The agreement between Milan Škriniar and Fenerbahçe, valid until June 2029.



Improved proposal sent to PSG and waiting for their final green light. pic.twitter.com/a1NYpgCdf6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2025

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığına göre Fenerbahçe, geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak formasını giyen Milan Škriniar ile 2029 yılına kadar geçerli olmak üzere 4 yıllık anlaşma sağladı.

Sarı lacivertli kulüp PSG'ye iyileştirilmiş teklif gönderdi ve son onay bekliyor.

İKİ YENİ TRANSFER SÖZÜ

Fenerbahçe'nin dün gerçekleşen Divan Kurulu toplantısından Başkan Ali Koç, Önümüzdeki hafta oynanacak Feyenoord maçında 2 yeni transferin daha sahada olacağını açıklamıştı.

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu ise PSG ile hem Skriniar hem Asensio için görüşen Fenerbahçe'nin Portekiz kampının ardından Asensio transferini beklemeye aldığını ve önceliği stoper ve sol kanat bölgelerine verdiğini belirtmişti.

Mourinho mağlubiyeti böyle açıkladı: 'Tam anlamıyla hazırlanamadık'