Fenerbahçe'den gece yarısı transferi! Mourinho tepki göstermişti

Portekiz kampında dün akşam Benfica ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. Maçtan sonra yönetimi eleştiren teknik direktör Jose Mourinho, "Herkes eksik olan şeyi, yapılması gerekeni görüyordur diye düşünüyorum. Feyenoord maçına yedi günlük çalışma süremiz kalacak. Dolayısıyla neyin eksik olduğu ortada" ifadeleri kullanmıştı.

Mourinho'nun açıklamaları geciken transferler için yönetime mesaj olarak yorumlanırken sarı lacivertlilerden gece yarısı operasyonu geldi.

The agreement between Milan Škriniar and Fenerbahçe, valid until June 2029.



Improved proposal sent to PSG and waiting for their final green light. pic.twitter.com/a1NYpgCdf6