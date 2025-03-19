Fenerbahçe’den gidecek oyuncular belli oluyor: Kostic takımda kalacak mı?

Fenerbahçe’den sezon sonunda gidecek ilk oyuncunun Saint Maximin olduğu öğrenildi. Fransız kanat oyuncusunun ara transferde Napoli’ye gitme ihtimali bulunurken transfer son anda iptal olmuştu. Tecrübeli oyuncu ile Mourinho arasında son dönemde meydana gelen kadro polemiği de ayrılık ihtimalini güçlendirdi.

Öte yandan Fenerbahçe’de yolların ayrılması beklenen oyuncular arasında Becao ve Osayi Samuel de bulunuyor. Djiku’nun takımdaki geleceği ise önümüzdeki dönemde belli olacak.

Fenerbahçe’de geleceği merak konusu oyunculardan biri de Kostic oldu. Sarı lacivertlilerde kiralık olan Sırp oyuncu Teknik Direktör Mourinho’nun gözdeleri arasında yer alıyor. Ancak tecrübeli oyuncunun takımdaki kaderini Juventus ile yapılacak görüşmeler belirleyecek. İtalyan ekibi 6 milyon euroluk satın alma opsiyonunda indrime gitmezse Kostic’in takımda kalma ihtimalinin düşük olduğu belirtiliyor.