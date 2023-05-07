Fenerbahçe'den Giresunspor maçına saatler kala flaş paylaşım: Hataya tahammülümüz yok!

Sarı-lacivertli kulüp, oynanacak Giresunspor maçının hakemleri ile ilgili flaş bir paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe'den Giresunspor maçına saatler kala flaş paylaşım: Hataya tahammülümüz yok!

Fenerbahçe, bugün Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor'a konuk olacak.

Kanarya, mücadelenin hakemleri ile ilgili flaş bir açıklama yaptı.

"Hataya tahammülümüz yok" başlıklı yapılan paylaşım şu şekilde;

"Türk futbolunu yönetmek, futbolun tüm paydaşlarına karşı önce ve asıl olarak adil olma zorunluluğu ve sorumluluğunu gerektirir.

Türkiye Futbol Federasyonu ve MHK’dan beklentimiz, sezonun son dönemecine girdiğimiz haftalarda bu zorunluluk ve sorumluluğun takım, kulüp fark etmeksizin yerine getirilmesidir.

Ayrıca Takımımızın bu akşam Bitexen Giresunspor ile oynayacağı karşılaşmada VAR’a atanan Serkan Tokat isminden hareketle maçın hakemi Bahattin Şimşek ve AVAR hakemi Cihan Aydın nezdinde görev alacak tüm isimlere şunu belirtmek istiyoruz;

Hata (!) tanımı ile geçiştirilemeyecek hakem yaklaşımlarına sabrımız kalmadı, sahada kayıtsız şartsız adalet görmek istiyoruz.

Tüm muhataplarının dikkatine sunuyoruz."

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