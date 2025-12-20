Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Fenerbahçe Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

TALISCA VE ASENSIO YILDIZLAŞTI, 3 PUAN 3 GOLLE GELDİ

Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan zorlu karşılaşmada Sarı Lacivertliler, Anderson Talisca ile Marco Asensio’nun birer gol, birer asistlik performanslarıyla sonuca giderek Eyüpspor’u 3-0 mağlup etti.

27. dakikada Levent Mercan’ın pasını gole çeviren Talisca, 34’te farkı 2’ye çıkaran Asensio’ya asisti yapan isim oldu. İlk yarı 2-0 Fenerbahçe’nin üstünlüğüyle geçilirken 75’te bir kez daha sahneye çıkan Asensio bu kez Jhon Duran’a gol pası verdi. Kolombiyalı yıldız attığı golle skoru tayin etti.

FENERBAHÇE MAÇ FAZLASIYLA LİDERLİĞE OTURDU

Bu sonuçla puanını 39’a yükselten Fenerbahçe maç fazlasıyla aynı puana sahip olduğu Galatasaray’ı averajla geçerek liderlik koltuğuna oturdu.

TARAFTARLARDAN MAÇ SONU SADETTİN SARAN'A DESTEK

Maçın ardından Fenerbahçeli futbolcular galibiyet sevincini kutlamak için tribünlere giderken sarı lacivertli taraftarlar da uyuşturucu soruşturmasında ifade verdikten sonra stada gelen Başkan Sadettin Saran'a tezahüratlarla desteğini gösterdi.