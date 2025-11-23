Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

'FRED'E FAUL YAPILDI' İTİRAZLARI SONUÇSUZ KALDI

Mücadelenin henüz 7. dakikasında Ali Sowe ile öne geçen Rizespor'un golünden önce Fred'e faul yapıldığı yönünde Fenerbahçeli futbolcuların hakem Çağdaş Altay'a itirazları sonuçsuz kalmıştı.

MARK CLATTENBURG: 'GOL İPTAL EDİLMELİYDİ'

Eski hakem Mark Clattenburg pozisyonla ilgili yaptğı yorumda, ”Rizesporlu orta saha oyuncusunun kolunu Fred’in önüne uzattığını, yüzüne temas ettiğini net bir şekilde görüyorsunuz ve bu nedenle golün iptal edilip faul vermesi gerekirdi.” dedi.

FENERBAHÇE TARAFTARLARINDAN HAKEME TEPKİ YAĞDI

Öte yandan Laçi'nin frikikten attığı ikinci golde ise topun Fred'in koluna temas ettiği gerekçesiyle verilen serbest vuruş kararına da Fenerbahçeli oyunculardan kolun kapalı olduğu yönünde yoğun itirazlar geldi.

İlk yarının son düdüğüyle birlikte sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlardan maçın hakemi Çağdaş Altay ile VAR koltuğunda oturan Özgür Yankaya'ya tepki yağdı.