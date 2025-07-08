Fenerbahçe'den 'Hilal' taktiği: İki futbolcu daha gelebilir

Transfer dönemine Al Nassr'dan Jhon Duran'ı kadrosuna katarak iddialı bir giriş yapan Fenerbahçe'de Suudi Arabistan Ligi'ne ilgi sürüyor.

Hücum bölgesine bir takviye daha yapmak isteyen sarı lacivertlilerin Al-Hilal'in Brezilyalı yıldızı Malcom'u listeye eklediği öğrenildi.

Kulüpler Dünya Kupası’nda Fluminense ile oynadığı çeyrek final maçını kaybeden Al Hilal'de maçtan sonra Malcom ile taraftarlar arasında sözlü tartışma yaşanmıştı. Al-Hilal yönetiminin bu nedenle Sambacı’nın sözleşmesini karşılıklı feshetmek için görüşmelerde sona geldiği belirtildi.

Mavi-Beyazlılar, sol bek Renan Lodi ile de yollarını ayırma kararı aldığı ve Fenerbahçe'nin Lodi için de Arabistan kulübünün kararını beklediği iddia edildi.

Daha önce Bordeaux, Barcelona ve Zenit formaları giyen 28 yaşındaki Malcom 2023’te 60 milyon Euro’ya Al-Hilal’e transfer olmuştu. Yıldız futbolcu burada çıktığı 98 karşılaşmada 37 gol attı, 31 asist yaptı.

27 yaşındaki Lodi ise 17 Ocak 2024’te 23 milyon Euro’ya Marsilya’dan Al-Hilal’e imza atmıştı.