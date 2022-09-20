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Ozan Tufan ve Fenerbahçe için Pelkas'tan flaş sözler

Fenerbahçe'den Hull City'ye transfer olan Dimitris Pelkas konuştu.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 16:29
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Fenerbahçe'den Hull City'ye transfer olan Dimitris Pelkas'tan çok çarpıcı açıklamalar geldi

Ozan Tufan ve Fenerbahçe için Pelkas'tan flaş sözler
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Pelkas, yaptığı açıklamada, "Ozan'la birlikte oynamak çok güzel. Onunla Fenerbahçe'de birlikte oynadık ve Hull City'deki diğer oyunculara göre birbirimizi daha iyi tanıyoruz. Birlikte bu takım için daha çok çabalamamız gerekiyor." dedi.
Takıma alışması gerektiğini söyleyen Yunan oyuncu, "Fenerbahçe gibi çok büyük bir kulüpten geldik ama bu farklı bir lig ve uyum sağlamamız gerekiyor. Doğrudan gelip farklı bir ülkede oynamak kolay değil. Sabırla ve maç maç iyi şeyler göreceksiniz." ifadelerini kullandı.
Futbolda zamanın çok çabuk geçtiğini belirten Pelkas, "Elbette zamana ihtiyacımız var ama biliyorum ki futbolda zaman diye bir şey yok. Çok hızlı ilerliyor. Bu yüzden daha fazla konsantre olmamız, antrenmanlara daha fazla odaklanmamız ve hocamızın bizden istediklerini en iyi şekilde sahaya yansıtmamız gerekiyor." açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe ile Hull City'nin anlaşması zaman alsa da İngiliz ekibine transfer olduğu için mutlu olduğunu belirten Pelkas şu ifadeleri kullandı: "İki kulübün anlaşması uzun zaman aldı ama sonunda buradayım, burada olduğum için çok mutluyum. Güzel ve daha önce oynadığım ülkelerden farklı bir düşünce yapısı var buranın. Burada futbol daha çok ön planda. Hull, sevdiğim sakin bir şehir. Dışarı çıkmayı çok seven bir adam değilim. Evde dinlenmeyi ve futboluma konsantre olmayı seviyorum."
Championship'te oyunların çok daha akıcı olduğunu söyleyen başarılı oyuncu, "Burada maçlar çok daha akıcı ilerliyor. Hakemler çok fazla düdük çalmıyor. Çok kolay serbest vuruş vermiyorlar. VAR'ın ligde olmaması çok önemli. Mesela Türkiye'de VAR'da çok fazla zaman kaybediliyor. Bir karar verilmesi için çok fazla bekliyorduk." açıklamasını yaptı.
Pelkas son olarak, "Hocamızla konuştum, bana inanıyor ve takıma yardım etmemi istiyor ama burada biraz da takım oyunu önemli. Sakatlıklar olacak ve buna bağlı olarak da istem değişikliğine gitmemiz gerekecek. Her şeye hazırlıklı olmalıyız." diyerek sözlerini noktaladı.

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