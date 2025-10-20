Fenerbahçe Opet'ten Dominique Malonga hakkında çıkan iddiaları doğrulayan bir açıklama geldi.

FRANSIZ BASINI İDDİALARI GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Bir süredir Malonga'nın sözleşme imzalamasına rağmen Fenerbahçe'ye transfer olmaktan vazgeçtiği ve ABD'de kariyerine devam etmek istediği Fransız basınında yazılıyordu.

Fenerbahçe'den 90 bin Euro imza parası aldığı öne sürülen Dominique Malonga'nın menajer değişikliğine gittiği ve yeni menajerinden bu sorunu hukuksal boyuta taşınmadan çözmesini talep ettiği iddia ediliyordu.

FENERBAHÇE DAVA AÇMAYA HAZIRLANIYOR

Sarı lacivertli kulüp de bu iddiaları doğrular nitelikte bir açıklamada bulunarak Fransız pivotun sözleşmesini haksız bir şekilde tek taraflı feshettiğini duyurdu ve konunun mahkemeye taşınacağını ifade etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımımızın oyuncularından Dominique Malonga, kulübümüz ile arasında geçerli olan profesyonel oyuncu sözleşmesini, tek taraflı ve haklı bir sebebe dayanmaksızın feshetmiştir.

Bu süreçte, kulübümüzün uğradığı her türlü maddi ve manevi zararın tazmini amacıyla ilgili tüm hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerini kullanıldı.