Fenerbahçe'den iki yıldıza izin: Sezon sonu gidebilirler

Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Derya Yannier, oyuncu sözleşmeleri, oyuncularına NBA ilgisi ve EuroLeague’in geleceği hakkında TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Yanier'in açıklamaları özetle şöyle...

Guduric ile sözleşme uzatma görüşmesi sürüyor: Marko Guduric bayrak oyuncularımızdan biri. Şu anda opsiyonlu bir kontratı var. Onunla sözleşme uzatmaya yönelik adımlar attık, süreç devam ediyor.

İki oyuncuya NBA'den ciddi teklif var: Nigel Hayes-Davis ve Tarık Biberovic’e NBA’den çok ciddi ilgi var. Umarım bizimle devam ederler ama ‘NBA’de şansımı denemek istiyorum’ derlerse onların önüne engel koymayız.

NBA Avrupa olacak mı?: NBA, EuroLeague ile bir proje yapmaya da açık. Fenerbahçe olarak biz bu konuların sürekli ortasında kalıyoruz. Bu da kulübün marka değerinin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Bizim şu anda net bir duruşumuz yok, biz EuroLeague’in ortaklarından bir tanesiyiz, 13 hissedar kulüpten birisiyiz. Bunun da bir değeri var. Dolayısıyla EuroLeague’in devamlılığı için elimizden geleni yapmakla mükellefiz.



Keşke egolar bir tarafa bırakılıp orta paydada buluşulabilse: Keşke bütün paydaşlar bir araya gelip Avrupa basketbolunu büyütecek bir şey yapılsa. Çünkü zaten şu anda da olması gereken daha fazla yarışma var. İnsanların kafası karışıyor. Takvim sıkıntı, milli takımı etkileyen sıkıntılar var. Bütün basketbol akılları egoları ve çıkarları bir kenara bırakıp ortak bir paydada buluşabilse.

Gönül ister ki iki Türk takımı Final Four'da olsun: Panathianaikos- Anadolu Efes serisi çok güzel bir seri oluyor. Tabii ki bize rakip olacak takım için bir tercihim veya önceliğim olamaz. Gönül ister ki iki Türk takımı Final Four’da olsun. Umarım tekrar aynı şeyi yaşarız. İki Türk takımından birisinin finalde oynayacağı kesinleşmiş olur.