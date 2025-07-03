Fenerbahçe'den imza açıklaması

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'den imza açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, 9 Bin 684 beyannameyi teslim aldıklarını, kontrol sürecinin başladığını açıkladı

Fenerbahçe olağanüstü genel kurul yapılabilmesi için toplanan imzalar konusunda açıklama yaptı.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreterliği tarafından görevlendirilen komisyonumuz, Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı’ndan 03.07.2025 tarihinde toplam 9.684 beyannameyi ıslak imzalı olup olmadığı, geçerli noter tasdikine sahip olup olmadığı, imza sahibinin kanun ve tüzüğün öngördüğü yazılı şartları taşıyıp taşımadığı ve benzeri şekli ve hukuki herhangi bir kontrol yapılmaksızın tutanak eşliğinde teslim almıştır.

Teslim alınan beyannamelerin tasnif ve evrak kayıt defterlerine kayıt edilme aşamasına geçilecektir.

Daha önce yaptığımız açıklamalar çerçevesinde kayıt altına alınan beyannameler gerekli kontrollerin yapılabilmesi adına sicil kuruluna teslim edilecektir.

Saygıyla duyurulur.

Fenerbahçe Spor Kulübü

AZİZ YILDIRIM'IN ADAYLIĞI

Eski başkan Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada adaylık şartı olarak, Ali Koç'un seçildiği 16 bin 464 oydan 1 fazlasını talep etmişti.

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