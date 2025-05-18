Fenerbahçe'den ıslıklar altında üç puan

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'den ıslıklar altında üç puan

Şampiyonluğu kaybeden Fenerbahçe, protestolar eşliğinde oynadığı maçta Eyüpspor’u 2-1 mağlup etti.

Galatasaray’ın şampiyonluğunu ilan etmesiyle ligi ikinci sırada bitirmesi kesinleşen Fenerbahçe, Avrupa'ya gitmek için beşincilik kovalayan Eyüpspor’u 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın 32. dakikasında Yusuf En-Nesyri'nin filelere gönderdiği topla ilk yarıyı 1-0 önde kapatan Fenerbahçe, 84’üncü dakikada Edin Dzeko’nun golüyle skoru 2-0 taşıdı. 90’da Umut Meraş, Eyüpspor adına skoru 2-1’e getiren golü attı ve maç bu skorla sona erdi.

Müsabaka boyunca Sarı-Lacivertli taraftarlar yönetimi ve futbolcuları karşılaşma boyunca protesto etti.

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