Fenerbahçe'den ıslıklar altında üç puan

Galatasaray’ın şampiyonluğunu ilan etmesiyle ligi ikinci sırada bitirmesi kesinleşen Fenerbahçe, Avrupa'ya gitmek için beşincilik kovalayan Eyüpspor’u 2-1 mağlup etti.
Karşılaşmanın 32. dakikasında Yusuf En-Nesyri'nin filelere gönderdiği topla ilk yarıyı 1-0 önde kapatan Fenerbahçe, 84’üncü dakikada Edin Dzeko’nun golüyle skoru 2-0 taşıdı. 90’da Umut Meraş, Eyüpspor adına skoru 2-1’e getiren golü attı ve maç bu skorla sona erdi.
Müsabaka boyunca Sarı-Lacivertli taraftarlar yönetimi ve futbolcuları karşılaşma boyunca protesto etti.