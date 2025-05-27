Fenerbahçe'den İtalya çıkarması: Süper Lig'in kapısından dönmüştü

Süper Lig'de bu sene de mutlu sona ulaşamayan Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun kadrosu için çalışmalara başlanıldı.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre sarı lacivertliler, Lazio'nun Uruguaylı orta sahası Matias Vecino için devreye girdi.

Sözleşmesi sona eren futbolcunun henüz kulübüyle sözleşme uzatmamış olmasının transfer ihtimalini güçlendirdiği belirtildi.

Lazio formasıyla bu sezon 29 maça çıkan 33 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 2 gol, 5 asist üretti.

Vecino 2 sezon önce Galatasaray'ın da gündemine gelmiş, ancak anlaşma sağlanamamıştı.