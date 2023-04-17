Fenerbahçe'den Jesse Lingard bombası. Flaş iddia

Sarı-lacivertliler, gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Fenerbahçe'nin gündemine Manchester United'ın eski yıldızı Jesse Lingard geldi.

Daily Mail'de yer alan habere göre, sarı-lacivertli takımın, Nottingham Forest'ta forma giyen Jesse Lingard ile ilgilendiği aktarıldı.

OYUNCUYA İLGİ BÜYÜK

Haberde Lingard'ın takımıyla sözleşmesinin biteceği ve Orta Doğu'dan bazı takımların ilgisinde olduğu kaydedildi.

LEICESTER'DA İLGİ GÖSTERDİ

Ayrıca haberde Premier Lig'de küme düşme tehlikesi bulunan Leicester City'nin de 30 yaşındaki yıldıza geçici bir ilgi gösterdiği aktarıldı.

Ancak Leicester City'nin, yaz transfer döneminde Lens takımından Lois Openda'yı transfer etmeyi planladığı ifade edildi.

PERFORMANSI

Nottingham Forest'ta bu sezon 20 maça çıkan Lingard, 2 gol attı.

İngiliz futbolcu, 2 kez de asist yaptı.