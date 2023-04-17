Fenerbahçe'den Jesse Lingard bombası. Flaş iddia

Fenerbahçe, gelecek sezon için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına başladı.Listesine, Manchester United'ın eski yıldızı Jesse Lingard'ı aldı.

Fenerbahçe'den Jesse Lingard bombası. Flaş iddia

Sarı-lacivertliler, gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Fenerbahçe'nin gündemine Manchester United'ın eski yıldızı Jesse Lingard geldi.

Daily Mail'de yer alan habere göre, sarı-lacivertli takımın, Nottingham Forest'ta forma giyen Jesse Lingard ile ilgilendiği aktarıldı.

OYUNCUYA İLGİ BÜYÜK
Haberde Lingard'ın takımıyla sözleşmesinin biteceği ve Orta Doğu'dan bazı takımların ilgisinde olduğu kaydedildi.

LEICESTER'DA İLGİ GÖSTERDİ
Ayrıca haberde Premier Lig'de küme düşme tehlikesi bulunan Leicester City'nin de 30 yaşındaki yıldıza geçici bir ilgi gösterdiği aktarıldı.

Ancak Leicester City'nin, yaz transfer döneminde Lens takımından Lois Openda'yı transfer etmeyi planladığı ifade edildi.

PERFORMANSI
Nottingham Forest'ta bu sezon 20 maça çıkan Lingard, 2 gol attı.
İngiliz futbolcu, 2 kez de asist yaptı.

Öne Çıkanlar
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Rusların sosyal medyayı nasıl manipüle ettiği ortaya çıktı. Akıl almaz yöntemleri ABD’nin istihbarat raporuna yansıdı
Rusların sosyal medyayı nasıl manipüle ettiği ortaya çıktı. Akıl almaz yöntemleri ABD’nin istihbarat raporuna yansıdı
Son Haberler
‘42. İstanbul Film Festivali’ ödülleri sahiplerini buldu Kültür Sanat
‘42. İstanbul Film Festivali’ ödülleri sahiplerini buldu
Akşener ve Yavaş emekli astsubaylar ile buluştu: Kılıçdaroğlu'na ve İYİ Parti'ye oy istiyorum Siyaset
Akşener ve Yavaş emekli astsubaylar ile buluştu: Kılıçdaroğlu'na ve İYİ Parti'ye oy istiyorum
ABD'den Hizbullah lideri için 7 milyon dolar ödül Dünya
ABD'den Hizbullah lideri için 7 milyon dolar ödül
Mansur Yavaş'tan net ‘14 Mayıs’ mesajı: Kılıçdaroğlu'nu Kızılay'dan Çankaya'ya kadar kortejlerle götürüp yerine oturtacağız Siyaset
Mansur Yavaş'tan net ‘14 Mayıs’ mesajı: Kılıçdaroğlu'nu Kızılay'dan Çankaya'ya kadar kortejlerle götürüp yerine oturtacağız
Intel kripto madenciliğinde kullanılan çip serisinin üretimini sonlandırdı Teknoloji - Otomotiv
Intel kripto madenciliğinde kullanılan çip serisinin üretimini sonlandırdı
Almanya'da spor salonunda bıçaklı saldırı: 4 yaralı Dünya
Almanya'da spor salonunda bıçaklı saldırı: 4 yaralı
Kırgızistan'da Filistin'e destek için iftar sofrası kuruldu Dünya
Kırgızistan'da Filistin'e destek için iftar sofrası kuruldu