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Jorge Jesus çileden çıktı

Fenerbahçe'nin Rennes ile oynadığı maçın son dakikalarında teknik direktör Jorge Jesus, Fransız seyircilerle tartıştı. Jesus, maçtan sonra da açıklamalarda bulundu

Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 07:06
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Fenerbahçe'den Jesus'tan flaş açıklamalar

Jorge Jesus çileden çıktı
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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda deplasmanda Fransız temsilcisi Rennes ile oynadığı maçın son anlarında teknik direktör Jorge Jesus, seyircilerle tartıştı.

Fransız seyircilerin kendisine sözlü sataşmaları üzerine çileden çıkan Jesus, dönerek karşılık verdi. 

Portekizli teknik adam tribüne doğru hamle yaptı. Jesus'u yardımcıları zorlukla sakinleştirebildi.

MAÇTAN SONRA FLAŞ AÇIKLAMALAR

Roazhon Park Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Jesus, maçtan önce ön gördüğü gibi bir karşılaşma olduğunu belirtti.

İyi bir takıma karşı oynadıklarını vurgulayan Portekizli teknik adam, "Bugün neden Fransa liginde 6. sırada olduklarını gösterdiler. Hızlı ve yaratıcı oyuncuları var. Takımım defansif olarak iyi bir performans gösterdi. İkinci yarıda 2 dakikada 2 gol yedik. Duygusal olarak biraz düştük. Karakterli ve öz güvenli bir takımız. Sonradan giren oyuncularımız yardımcı oldu ve berabere kaldık. Maç 5 dakikada daha uzun olsaydı inanıyorum ki bu maçı kazanırdık." ifadelerini kullandı.

Yedikleri 2 golün savunma hatası değil, Rennes takımının becerisi olduğunu aktaran Jesus, şöyle devam etti:

"Rennes'in ön bölgedeki oyuncuları çok süratli. Milyonlarca avroyu hücuma harcadılar. Bizim savunmamız da yenilmez değil, rakipler kalitelerini ortaya koyuyorlar. Bunu yaptıkları zaman haklarını vermemiz gerekiyor. Bunun bireysel hata olduğunu düşünmüyorum. O anlar rakibimizin iyi oynadığı anlardı ve pozisyonlar ürettiler. Adil bir sonuç olduğunu düşünüyorum ama Fenerbahçe için daha iyi bir sonuç çünkü Rennes 2-0 öndeydi. 2-0 gerideyken takımım toparlanmayı başardı. 2 gün sonra oynayacağımız lig maçı var. O maça kadar toparlanacak süremiz yok, 1 idman yapma imkanımız olacak."

Elindeki tüm oyunculara inandığını ve rotasyona ihtiyaç duyduklarını aktaran Jesus, "Elimdeki bütün oyunculara inanıyorum. Bunu söyleyip her maç aynı oyuncuları oynatsaydım bunu onlara göstermiş olmazdım. Oyuncularım onlara inandığımı görüyorlar. Kalitemiz kim oynarsa oynasın düşmüyor. 11'de değişiklikler yaparken pazar günü oynayacağımız lig maçını da düşündük. 2 maç üst üste aynı 11 ile oynayamayız. Pazar günü başka oyuncularla oynayacağız. Bu şekilde kadrodaki tüm oyuncular mutlu oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Jesus, sakatlanarak oyundan çıkan Luan Peres'in durumuna ilişkin bir soruya ise şu yanıtı verdi:

"Bugün sahadaki negatif şeylerden biriydi Luan'ın sakatlığı. Şu an hala hastanede ama durumuna baktığımızda bir kırık yok gibi ama bu kesin bilgi değil. Yaşadığı olayda hepimiz korktuk. Buradan iyi bir sonuçla ayrılıyoruz. Türkiye ligi çok zor ve kaliteli bir lig. Orada en güçlü halimizde olmamız gerekiyor. Oyuncularımı tebrik etmekten yorulmayacağım. Kalplerini, ruhlarını ve karakterlerini sahaya koydular."

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