Fenerbahçe, tedavi süreci süren ve taraftarların sahalara dönüş tarihi merak ettiği konusu olan Jhon Duran ile ilgili bir açıklama yaptı. Süper Lig devi, açıklamasında golcü ismin takımla birlikte çalışmalara başladığını duyurdu.

İşte Fenerbahçe tarafından yapılan o açıklama;

"Bugün yapılan antrenman itibarıyla futbolcumuz Jhon Duran bireysel programlarını çoğunluk kısmını tamamlayarak takımla beraber çalışmalara başladı. Duran yapılan antrenmanın ilk bölüm çalışmalarında ve pas çalışmasında yer aldı. Daha sonra bireysel programlarını uyguladı. En kısa sürede; gün gün fiziksel kapasitesini tekrar istenilen düzeye getirerek antrenmanın tamamında takımla beraber olmasını bekliyoruz."