Fenerbahçe'den Jorge Jesus'a veda mesajı

Fenerbahçe, sosyal medyadan Jorge Jesus'a ithafen veda mesajı paylaştı.

Fenerbahçe'den Jorge Jesus'a veda mesajı

Fenerbahçe, Galatasaray'a bu sezon ligde şampiyonluğu kaptırsa da Medipol Başakşehir'i Ziraat Türkiye Kupası'nda mağlup ederek kupaya uzandı. Maçın ardından Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Jorge Jesus, gelecek sezon takımın başında olmayacağını açıkladı.

Bunun üzerine Fenerbahçe de sosyal medya hesabından Portekizli teknik adam için veda mesajı yayınladı.

İşte veda mesajı;

-Çok uzun ve yoğun bir sezonu geride bıraktık. Dünya Kupası ve ülke olarak yaşadığımız büyük deprem afeti nedeniyle lige iki defa ara verilmek zorunda kalındı.

Tüm bu dinamiklerin hâkim olduğu 2022-23 Süper Lig Sezonunda, Futbol Takımımız toplam 52 maçta 35 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde ederek toplamda 2,21 puan ortalamasına ulaştı.

Fenerbahçemiz, UEFA Avrupa Ligi’nde sezonu Avrupa Şampiyonluğu ile tamamlayan Sevilla’ya son 16 turunda elendi.

İki kulvarda da son adıma kadar hedeflerine yürüyen Takımımız, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzemize getirdi.

Bugün itibarıyla 2022-23 Futbol Sezonunda Takımımızın Teknik Direktörlüğünü üstlenen Jorge Jesus’un sözleşmesi sona ermiş ve kendisi ile yollarımız ayrılmıştır.

Sayın Jorge Jesus’a bugüne dek ortaya koyduğu tüm emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz.

Teşekkürler Jorge Jesus.

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