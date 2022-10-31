﻿Jesus istedi: Kaan Ayhan geliyor

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un stoper isteği üzerine yönetimin ocak ayındaki ara transfer için harekete geçtiği öğrenildi.
Yönetimin Jesus'a İtalya'nın Sassuolo takımında forma giyen milli futbolcu Kaan Ayhan'ı önerdiği belirtildi.
Jesus'un da onaylaması nedeniyle yönetimin düğmeye bastığı ifade edildi.
Fenerbahçe'nin yerli statüsü nedeniyle Kaan Ayhan'ı Ocak ayında sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuya birlikte kiralamak istediği ve görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği öğrenildi.
Kaan Ayhan, daha önce Galatasaray'ın da gündemine gelmişti.
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