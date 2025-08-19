Fenerbahçe'den KAP geldi! 5 yıllık imza

Fenerbahçe, Salzburg'dan transfer ettiği Dorgeles Nene ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

"HIZI, 1'E 1'İ, GOL ATMA İÇGÜDÜSÜ ÇOK ŞEY KATACAK"

Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Futbol Direktörü Devin Özek, şu ifadeleri kullandı:

“Dorgeles Nene'nin kulübümüzü seçmesinden dolayı çok mutluyuz. Uluslararası futbolun önemli yeteneklerinden biri ve kalitesini şimdiden üst düzeyde gösterdi. Hızı, 1'e 1’i, çok yönlülüğü ve gol atma içgüdüsüyle bize çok şey katacak. Dorgeles’e ‘Ailemize hoş geldin’ diyoruz.”

NENE: “HER ŞEYİMİ VERECEĞİM”

Dorgeles Nene ise duygularını, “Öncelikle burada olduğum için çok mutluyum. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte olmak benim için büyük bir şans. Burada olmaktan çok mutlu ve gururluyum.” sözleriyle ifade etti.

Mourinho ile çalışacak olmanın heyecanını da dile getiren Nene, şunları söyledi:

“Benim için onunla çalışabilecek olmak büyük bir fırsat. Onun ne kadar büyük bir teknik direktör olduğunu bütün dünya biliyor. Ben de onun tecrübelerinden faydalanıp burada hem kendimi geliştireceğim hem de kulübüme katkılar sağlayacağım.”

Son olarak sarı lacivertli taraftarlara seslenen 22 yaşındaki Malili kanat oyuncusu, “Öncelikle onlara teşekkür etmek istiyorum. Sosyal medyadan attıkları mesajları görünce çok heyecanlandım ve mutlu oldum. Onlar için her şeyimi vereceğim ve bu kulüp için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Hem Avrupa da hem de Süper Lig de onları en iyi şekilde temsil edeceğiz.” diye konuştu.