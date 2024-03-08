Fenerbahçe'den kovulunca dünya rekoru kırdı

Suudi Arabistan Ligi 23. hafta karşılaşmasında Al-Hilal konuk olduğu Al-Riyadh'ı 3-1 mağlup ederken dünya rekorunu da egale etmiş oldu.

Al-Hilal'e 3 puanı 66. dakikada Ruben Neves, 75. dakikada Michael ve 90+3. dakikada Aleksandar Mitrovic, Al-Riyadh'ın golünü 52. dakikada Ali Albulayhi (kk) getirdi.



Al-Hilal bu galibiyetle üst üste 27 resmi maçını kazandı ve dünya rekorunu egale etti.

Teknik Direktör Jorge Jesus ise Arabistan basını tarafından övgü dolu sözlerle bahsedildi.



Al-Hilal bu galibiyetle puanını 65'e çıkarırken, Al-Riyadh ise 23 puanda kaldı.



Dünya futbol tarihindeki en uzun galibiyet serileri şöyle:



1 / 27 Maç (2024) Al Hilal



2 / 27 Maç (2017) The New Saints



3 / 26 Maç (1972) Ajax



4 / 25 Maç (1995) Ajax