Fenerbahçe'den kovulunca dünya rekoru kırdı

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Fenerbahçe'den kovulunca dünya rekoru kırdı
Suudi Arabistan Ligi karşılaşmasında Al-Hilal deplasmanda Al-Riyadh'ı 3-1 yendiği maç tarihe geçti. Başrolde ise Fenerbahçe'den gönderilen Jorge Jesus vardı.

Suudi Arabistan Ligi 23. hafta karşılaşmasında Al-Hilal konuk olduğu Al-Riyadh'ı 3-1 mağlup ederken dünya rekorunu da egale etmiş oldu.

Al-Hilal'e 3 puanı 66. dakikada Ruben Neves, 75. dakikada Michael ve 90+3. dakikada Aleksandar Mitrovic, Al-Riyadh'ın golünü 52. dakikada Ali Albulayhi (kk) getirdi.

Al-Hilal bu galibiyetle üst üste 27 resmi maçını kazandı ve dünya rekorunu egale etti.

Teknik Direktör Jorge Jesus ise Arabistan basını tarafından övgü dolu sözlerle bahsedildi.

Al-Hilal bu galibiyetle puanını 65'e çıkarırken, Al-Riyadh ise 23 puanda kaldı.

Dünya futbol tarihindeki en uzun galibiyet serileri şöyle:

1 / 27 Maç (2024) Al Hilal

2 / 27 Maç (2017) The New Saints

3 / 26 Maç (1972) Ajax

4 / 25 Maç (1995) Ajax

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