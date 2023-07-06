Fenerbahçe'den Mert Müldür atağı. Yapılan teklif ortaya çıktı

Gelecek sezon için kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe, Mert Müldür için nabız yokluyor. Sarı Lacivertliler'in yaptığı teklif belli oldu.

Fenerbahçe'den Mert Müldür atağı. Yapılan teklif ortaya çıktı

Editör: Ufuk Cingöz

Sezona İsmail Kartal ile başlayacak olan Fenerbahçe, önümüzdeki sezon üç kulvarda yarışacak.

Sarı Lacivertliler'in yaptığı transferlerinin yanında giden transferler için de takviyelerini sıklaştırdı.

Premier Lig'e gitmek isteyen Bright Osayi-Samuel'in yerine Sarı Lacivertliler'in, Mert Müldür'ü istediği öğrenildi.

Fenerbahçe, Sassuolo'nun bu yanıtı üzerine 2 milyon euro'luk karşı teklif sundu.

Sarı lacivertliler, Mert Müldür'ün sözleşmesinin bitimine 1 yıl kaldığını ve geçen sezonu sakatlıklarla geçirdiğini hatırlatarak 5 milyon euro rakamının çok yüksek olduğunu belirtti.

2 milyon euro teklif eden Fenerbahçe'nin Mert Müldür için düşündüğü en yüksek rakam ise 2.5 milyon euro olacak.

Bu transfer için acele etmeme ve gelişmeleri takip etme kararı alan sarı lacivertliler, duruma göre hareket edeceği belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Mert Müldür, sakatlığından dolayı sadece 3 maça çıkabildi.

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