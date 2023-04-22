Fenerbahçe'den MHK'ya yanıt geldi

Fenerbahçe, MHK'nın yaptığı hakem açıklamasına yanıt verdi.

Fenerbahçe'den MHK'ya yanıt geldi

Merkez Hakem Kurulu, bazı hakemler ver VAR hakemlerine ikinci bir değerlendirmeye karar maç vermeyeceğini açıklamıştı.

Fenerbahçe, resmi internet sitesinden karar sonrası açıklama yaptı.

İşte o açıklama;
''Merkez Hakem Kurulu’nun bugün yapmış olduğu açıklamayı dikkatle takip ettik.

Yapılan açıklamada net bir yaklaşımın olmamasının;

ligimize dair hali hazırda taşınan, üst üste örneklerle güçlenen ve ‘ofsaytımsı’ tanımı ile derinleşen soru işaretlerini daha da kuvvetli hale getireceğine inanıyoruz.

Attığımız her adımda belirttiğimiz gibi Türk futbolunun içinde bulunduğu durumdan endişe ediyoruz.

Bahsi geçen hakemler hangi maçlara, hangi takımlar lehine fayda sağlamış ve hangi takımlar aleyhine kararlar vermişlerdir?

VAR konuşmalarında nelerden bahsedilmiştir, ‘ofsaytımsı’ örneğinin benzerlerine rastlanmış mıdır, VAR konuşmaları belli bazı kulüplere servis edilmiş midir?

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak tüm bu soruları gündeme getiriyor, yapılan açıklamada satır aralarında bırakılan boşlukların tamamlanmasını talep ediyoruz.''

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