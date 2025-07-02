Fenerbahçe'den milli futbolcu için rekor bonservis: Mourinho çok istiyor

Yeni sezon kampı öncesinde Al Nassr'dan Jhon Duran'ı kadrosuna katarak transferde gaza basan Fenerbahçe'nin orta saha için de girişimlere başladığı öğrenildi.

PSG'den Skriniar ve Asensio, Nice'den Guessand gibi oyuncularla ilgilendiği bilinen sarı lacivertlilerin Benfica'da teknik direktörüyle sorun yaşayan Orkun Kökçü'yü de renklerine bağlamak istediği iddia edildi.

Portekiz basınında yer alan habere göre Orkun’un, Mourinho’nun transfer önceliklerinden biri olduğu bilgisine yer verilirken Fenerbahçe’nin dev bonservis bütçesi ayırdığı yazıldı.

Fenerbahçe’nin, Orkun Kökçü transferi için Benfica’ya 25 milyon Euro ödeyeme hazır olduğu kaydedildi.

Sarı lacivertlilerin miktarı ödemesi halinde, kulüp tarihinin en pahalı transferi gerçekleşecek.