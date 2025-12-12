EuroLeague'in 15. haftasında Fenerbahçe, Monaco ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇE 17 SAYILIK FARKTAN GERİ DÖNDÜ

Maça tutuk başlayan Fenerbahçe ilk çeyreği 21-14 geride kapattıktan sonra ikinci çeyrekte oyunu dengelemeyi başarsa da devreye 46-38'lik skorla 8 sayılık farkla geride girdi.

İkinci yarıda farkı 17 sayıya kadar çıkaran Monaco'ya karşı maçın son bölümünde harika bir geri dönüşe imza atan Sarı Lacivertliler sahadan 92-86'lık galibiyetle ayrıldı.

HORTON-TUCKER YILDIZLAŞTI

Fenerbahçe'de Talen Horton Tucker 24 sayılık performansıyla yıldızlaşarak sahanın en skorer oyuncusu olurken galibiyette de başrol oynadı.

EUROLEAGUE'DE 6 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Bu sonuçla EuroLeague'de galibiyet serisini 6 maça taşıyan Fenerbahçe toplamda 9. galibiyetini elde etti.