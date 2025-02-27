Fenerbahçe’den Mourinho için çok çarpıcı savunma: Kullanacakları delil dikkat çekti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun derbi sonrası "maymun gibi zıpladılar" sözleri gündem olmuştu. Galatasaray, Portekizli teknik adamın sözlerini "ırkçılık" olarak nitelemiş, konuyu FIFA ve UEFA'ya taşıyacaklarını aktarmıştı.

Daha sonra Mourinho söz konusu ifadeler nedeniyle PFDK'ya sevk edilmiş ve TFF Hukuk Müşavirliği sözleri "hakaret" olarak nitelemişti.

PFDK'nın Jose Mourinho'yu suçlu bulması halinde deneyimli teknik adam 2 ila 5 maç ceza alacak. Fenerbahçe'nin hukukçuları ise Mourinho'nun hakaret etmediği görüşündü.

Sözcü'nün haberine göre avukatlar, Jose Mourinho'nun ceza almaması için Türk Dil Kurumu'nu (TDK) delil olarak gösterecek.

TDK'nın sözlüğünde "maymun gibi" ifadesinin "Tuhaf, gülünç hareketler yapan" anlamına geldiğini belirtecek olan hukukçuların, bu söylemin hakaret kapsamına girmediğini ve Mourinho'ya ceza verilmemesini talep edecekleri vurgulandı.