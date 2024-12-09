Fenerbahçe’den Mourinho için karar çıktı

Süper Lig’in 15. Haftasında Beşiktaş’a mağlup olan Fenerbahçe’de eleştirilerin hedefinde Teknik Direktör Mourinho yer aldı. Sarı lacivertliler ile henüz derbi galibiyeti alamayan Portekizli teknik adamın maça çıktığı kadro ve oyun tercihi tartışma konusu oldu. Fenerbahçe’de dikkat çeken bir unsur da sezon başından bu yana ligin ilk 5 sırasındaki takımlara karşı galip gelememesi oldu.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, derbide alınan mağlubiyet sonrası Mourinho’ya ‘tam destek’ çıktı. Sarı lacivertliler, derbide mağlubiyeti hak etmediklerini düşünürken, destek kararındaki bir başka etken de Portekizli teknik adamın maç sonu yaptığı açıklamalar oldu.

Başkan Koç maç bitiminde ‘taraftara bir mesajınız var mı?’ sorusuna ‘En büyük mesajımız, şampiyon olacağız’ derken, tecrübeli çalıştırıcı da “Bence oyuncularım kazanmak için her şeyi yaptı. Ben analizimi dürüst şekilde dile getiriyorum, kazanmayı hak ettik. Minimum beraberliği hak ettik” ifadelerini kullanarak oyuncularının kötü bir performans ortaya koymadığını vurgulamıştı.



Futbolcuların da maç sonunda kendi aralarında yaptığı toplantıda derbi mağlubiyetini unutup gelecek haftalarda bu kaybı telafi etmeleri gerektiğinin altını çizdikleri öğrenildi.