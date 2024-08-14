Fenerbahçe’den Mourinho’nun transfer açıklamasına yanıt

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Fenerbahçe’den Mourinho’nun transfer açıklamasına yanıt

Lille maçı sonrası teknik direktör Mourinho'nun, "Ben transfer için yalvarmam" sözlerine Fenerbahçe cephesinden açıklama geldi.

Lille maçı sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun transferle ilgili yaptığı açıklamalar gündeme oturdu. Mourinho, “Ben transfer için yalvarmam” diyerek dikkatleri üzerine çekmişti.

Portekizli teknik adama, “İki orta saha oyuncunuz sakat olduğu için sorun yaşadınız. Transfer düşünüyor musunuz?” sorusu yöneltilmişti.

Mourinho ise, “Oyuncular sakat, ama bütün sezon sakat kalmayacaklar. Her oyuncu sakatlandığında transfer isteyemem. Transfer dönemi hala açık ancak ben herhangi bir transfer için yalvarmıyorum,” şeklinde yanıt vermişti.

Bu açıklamaların ardından, Mourinho’nun yönetimi hedef aldığına dair yorumlar yapılmaya başlandı. Fenerbahçe Futbol A Takımı Medya Sorumlusu Alper Yemeniciler, bu iddialara yanıt verdi.

Yemeniciler, “Hocamızın sözleri kasten saptırılıyor. Kendisi süreçle ilgili hiçbir yorumda bulunmamış ve kulübün şu ana kadar attığı adımlardan memnun olduğunu belirtmiştir. Hocamız, başkanımız ve kulübümüzle aynı noktada olduğunun bilinmesini istiyor,” dedi.

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