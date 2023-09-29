Fenerbahçe'den muhteşem performans. Tam 8 maçta kaleyi kapattılar

İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig'in erteleme karşılaşmasında Başakşehir'i ağırlayan Fenerbahçe, rakibine isabetli şut dahi çektirmeden karşılaşmayı 4-0 galip tamamladı.

2023-2024 Sezonu'na bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde 13'te 13 yaptı.

Ligde de 6'da 6 yaparak zirvenin hakimi olan Kanarya, bu sezon şu ana dek tam 8 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

Sarı lacivertliler; Başakşehir, Alanyaspor, Ankaragücü, Samsunspor, iki Zimbru maçı, Maribor ve Twente mücadelelerinde kalesini gole kapatmayı başardı.

LIVAKOVIC GÖZ DOLDURUYOR

Altay Bayındır'ın Manchester United'a transfer olmasının ardından Fenerbahçe kalesini güvence altına alan Hırvat file bekçisi Dominik Livakoviç, performansıyla göz doldurmaya devam ediyor.

Alanyaspor karşılaşmasında harikalar yaratan Livakoviç, Başakşehir mücadelesinde kendisine çok iş düşmemesine rağmen kalesinde güven verdi.

Deneyimli kaleci, sarı lacivertli tribünlerin tezahüratları ve desteğini almayı sürdürüyor.