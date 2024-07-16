Fenerbahçe'den olay yaratan Cenk Tosun videosu

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bugün yapılan açıklamayla Oğuz Aydın, Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin kadroya dahil edildi.

Sarı-Lacivertli kulübün Cenk Tosun transferini duyurduğu video ise gündem oldu.

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve serbest statüde bulunan 33 yaşındaki forvet oyuncusu Cenk Tosun ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Konuya ilişkin Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, "Ailemize hoş geldin Cenk Tosun. Fenerbahçemiz, kadrosunu milli futbolcu Cenk Tosun ile güçlendirdi. Tecrübeli golcü kendisini 2 yıllığına sarı-lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Cenk Tosun’a ’Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Hazırlanan videoda Cenk Tosun üzerinde, "Hababam Güm Güm Güm... Kadıköy'deki gollerime Fenerbahçe formasıyla devam edeceğim" yazılı kağıda imza attı.

Ardından arkasında bulunan Fenerbahçeli futbolcular; Cengiz Ünder, Çağlar Söyünca ve İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun'a fes taktı. Oyuncular bir anda gülmeye başlarken fonda Hababam Sınıfı filminin müziği çalmaya başladı.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 47 müsabakaya çıkan 33 yaşındaki futbolcu, 11 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.