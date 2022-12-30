Galatasaray'dan flaş karar. Fenerbahçe'den önce onlar konuşacak

Sivasspor'un sayılmayan golüne gönderme olarak yorumlanan paylaşımda "Türk futbolunda kara gece" ifadesi kullanılmıştı.

Ardından sarı lacivertli kulüpten bugün saat 15.00'te basın toplantısı düzenleneceği duyurulmuştu.

Bu kez Galatasaray'dan da bir açıklama geldi.

Galatasaray Kulübü de saat 14.00'te basın toplantısı duyurusunu yaptı.

Açıklama şöyle:

"Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un, Nef Stadyumu'nda gündeme dair yapacağı basın toplantısını saat 14.00'ten itibaren @GSTV, http://galatasaray.com ve YouTube kanalımızdan canlı yayınla izleyebilirsiniz."