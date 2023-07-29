Fenerbahçe'den orta saha transferi

Editör: Fatma Demirkaya
Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Jana Radosavljevic'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Sarı-lacivertlilerden yapılan resmi açıklamada, "Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımımız, yeni sezon yapılanması kapsamında geçtiğimiz sezon Almanya’nın Arminia Bielefeld takımında forma giyen Jana Radosavljevic'i kadrosuna katmıştır. 26 yaşındaki Yeni Zelanda milli takım forması giyen orta saha oyuncusu, 2023-2024 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek. Oyuncumuza ‘Kulübümüze Hoş Geldin’ diyor; çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.