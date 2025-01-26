Fenerbahçe'den oynayacağı maç için erken hakem sitemi! Galatasaray'a gece 01:46'da sosyal medyadan cevap verdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'den oynayacağı maç için erken hakem sitemi! Galatasaray'a gece 01:46'da sosyal medyadan cevap verdi

Fenerbahçe Kulübü gece 01:46'da yaptığı açıklamayla Galatasaray'a ve İkinci Başkan Metin Öztürk'ün açıklamalarına yanıt verdi. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Hakem kararlarıyla şımartılmakta birinci sıradaki rakibimiz, kendilerine gösterilmeyen kırmızı kartları örtbas etmek adına, Göztepe ile oynayacağımız maçın hakemine ‘sipariş’ gibi bir uyarı göndermiştir" ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçe gece geç saatlerde yaptığı açıklamayla Galatasaray ve Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'e yönelik bir paylaşımda bulundu. Sarı-lacivertli kulüp, taraftarlarını da destek vermeye davet etti. ve kulüpten yapılan açıklamada "Göztepe ile oynayacağımız maçın hakemine ‘sipariş’ gibi bir uyarı göndermiştir" ifadeleriyle sitem edildi.

Metin Öztürk "Yabancı VAR hakemi yabancı kalabiliyor"Metin Öztürk "Yabancı VAR hakemi yabancı kalabiliyor"

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Hakem kararlarıyla şımartılmakta birinci sıradaki rakibimiz, kendilerine gösterilmeyen kırmızı kartları örtbas etmek adına, Göztepe ile oynayacağımız maçın hakemine ‘sipariş’ gibi bir uyarı göndermiştir.

Geçmişte hakem toplantısında suyun öte tarafının hakkını savunmaktan çekinmeyen maçın hakemine... Önceliğiniz Türk futboludur. Kendi menfaatleri için sizi baskı altına alarak, hocamızın ve futbolcularımızın emeğine ve alın terine göz dikenler değil.

Bugünkü yönetiminiz tarafınızı belli edecektir. Şanlı tarihinde sarsılmaz iradesini defalarca göstermiş camiamızın nefesinin, bugün Kadıköy’de ensenizde olacağını hatırlatırız.

Kurdukları yapının değişeceğini anlayınca panikleyenlere karşı, taraftarımızı doksan dakika boyunca desteğe davet ediyoruz.

Birleş, savaş, zafer bizim olacak. #HesapVakti

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